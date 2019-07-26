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HaberlerEmlakYarım milyarlık projeye 1,5 ayda 200 aile taşındı

Yarım milyarlık projede yaşam başladı

HABERTURK.COM

Akfen İnşaat'ın 556 milyon lira yatırımla tamamladığı Bulvar Loft projesinde 1,5 ayda yaklaşık 200 ailenin yeni evlerine taşındığı belirtildi

Akfen İnşaat

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Ankara’nın planlı yapılaşmaya sahip yeni konut stokunu içinde bulunduran İncek bölgesinde söz verdiği tarihte tamamladığı Bulvar Loft projesinde yaşam başladı. Mayıs 2019'da daire sahiplerine anahtarları teslim edilirken, aradan geçen 1,5 aylık sürede yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı.

556 milyon TL’ye mal olan ve 37 dönümlük arazi üzerinde yükselen projede 16 farklı daire tipinin bulunduğu projede genişlikleri 66 metrekare ile 350 metrekare aralığında değişen toplam 822 adet konut var. Yüzde 75’i yeşil peyzaj donatı alanlarına ayrılan Bulvar Loft projesinin merkez kısmında ise 10 bin metrekare üzerinde 31 adet ticari alanın yer aldığı yaşam merkezinin yer aldığı ifade edildi.

Şirket, projede oturuma hazır, hemen taşınılabilecek dairelerin 350 bin ile 1 milyon 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa devam ettiği duyurdu.

 

 

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