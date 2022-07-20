Yarım saat arayla acı olay! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da oğlunun ölüm haberi verilmek istenen Ordu'daki baba, banyoda ölü bulundu.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Ramazan Karayaka (52), hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, vefat haberini vermek üzere Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'ndeki Ramazan Karayaka'nın babası Sırrı Karayaka'nın (82) evine gitti.

BABA DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kapısı açık olan eve giren yakınları, Sırrı Karayaka'yı tek başına kaldığı evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı da olan Sırrı Karayaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karayaka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yarım saat arayla vefat ettiği anlaşılan baba ve oğlunun, ilçede toprağa verileceği öğrenildi.