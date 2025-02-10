"Yarım saat beklememek için hayatınızdan olmayın"

Uzmanlar, son zamanlarda ölüm iddialarıyla gündeme gelen halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak ifade edilen seruma karşı uyarılarını yineledi. Geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de de 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu’na evde ‘sarı serum’ bağlanması sonrası fenalaşarak vefat etmesi iddiasıyla ilgili süreç devam ederken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından da bilgilendirme mesajı paylaşıldı. O paylaşımda, "Bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir" ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan da üst solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi durumlarda kişilerin serum bağlanması sonrası hızla iyi olabileceği düşüncesinin yanlış olduğunu aktardı. Ev, işyeri gibi uygunsuz noktalarda yapılan bu işlemlerin oluşturabileceği alerjik reaksiyonlarla ölüme yol açabileceğine vurgu yapılarak önemli uyarılarda bulunuldu.

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"ANAFİLAKSİ GELİŞEBİLİR"

‘Sarı serum’ taleplerine ilişkin konuşan Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Asım Kalkan, "Bu talepler genellikle bahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları yani gribal enfeksiyonlar artmaya başladığı zaman ortaya çıkıyor. Sarı serumu bizden isterler fakat genelde yapmayız. Kronik alkoliklerde bilinç bulanıklığı geliştiğinde korsakoff psikozu dediğimiz bir durum var sadece orada vitamin eksikliğini tamamlamak için verdiğimiz bir olay. Hekimlik hayatımda toplamda 3-4 tane verdiğim hasta vardır, tehlikelisi evde yapılıyor olması. Anafilaksi dediğimiz şey ne; önce kızarır, kaşınır, kabarırsınız sonra solunumumuz etkilenmeye başlar, solunum yolunuz tamamen tıkanır, sonra da kalbiniz durur. Bu bahsettiğim olaylar bir dakika içinde bile gelişebilir, 10 dakika, 1 saatte de gelişebilir. Basit ilaçlar gibi görünüyor çok etkili, çok kısa zamanda da anafilaksiyi tedavi edebiliyoruz. Ölen hastalarımız genellikle evde bu işlemi yaptırmış insanlar oluyor ve hastaneye yetişene kadar beyni, kalbi oksijensiz kalıyor" diye konuştu.