Çok yüksek riskli iller dışındaki illerde 3 ay sonra sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 3 ay sonra gönüllerince gezmenin keyfini çıkaranlar yarın yasak olup olmayacağını merak edip araştırıyor. Peki, yarın 7 Mart Pazar günü Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

YARIN (7 MART - PAZAR GÜNÜ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yerinde normalleşme kararları doğrultusunda çok yüksek riskli illerde hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yani bu illerimizde bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var.

Yüksek riskli illerimizde ise ki içlerinde İzmir ve İstanbul da yer alıyor. Cumartesi günleri saat 05.00 - 21.00 arasında yasak uygulaması bulunmuyor. Ancak Cumartesi 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yani 7 Mart Pazar günü tıpkı geçtiğimiz üç ayda olduğu gibi İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yüksek riskli illerimizde tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Aralarında Ankara'nın da bulunduğu orta riskli ve düşük riskli illerimizde ise yarın yani 7 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Ancak bugün yani 6 Mart Cumartesi saat 21.00 ile 7 Mart Pazar günü saat 05.00 arasında hafta içi olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE İLLERİN LİSTESİ

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."