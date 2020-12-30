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HaberlerGündemEğitimYarın canlı ders olacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak EBA ders var mı, okullar açık mı?
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Yarın canlı ders olacak mı? - EBA 31 Aralık - 1 Ocak ders var mı, okullar açık mı?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Merakla beklenen yılın son günü öncesi yurt genelindeki binlerce öğrenci de ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki koronavirüs önlemleri dolayısıyla yapılan uzaktan eğitimde yarın ders var mı?

Yarın canlı ders olacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak EBA ders var mı, okullar açık mı?

Yarın ders var mı sorusu gündemin ana konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu derledik. İşte ayrıntılar...

31 ARALIK VE YILBAŞINDA CANLI DERS OLACAK MI?

31 Aralık tarihinde okullarda eğitim devam edecek. 1 Ocak tarihinde ise yılbaşı tatili olduğu için canlı ders olmayacak.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2020'de eğitim öğretim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdiği video mesaj yayınladı. Selçuk, 2020'nin herkes için zor ama bir o kadar da öğretici bir sene olduğunu belirten Selçuk, "Değişmek ve dönüşmek için potansiyelimizi kullanma ve harekete geçme fırsatı yakaladık" dedi. Yıllar içinde hayata geçirilebilecek projeleri aylar, haftalar, hatta günler içinde hazır hale getirdiklerini kaydeden Selçuk, "TRT EBA kanallarını, 10 gün içinde kurduk ve 23 Mart’tan bu yana içeriğini zenginleştirerek kesintisiz yayın yapıyoruz.

Uzaktan eğitimin ana mecrası haline gelen EBA, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olarak hizmet veriyor. Uzaktan eğitimde her çocuğumuzun adil erişim hakkını korumak için EBA destek noktaları kurduk. Cihaz ve internet desteği sağladık. Dijital kaynaklar başta olmak üzere nitelikli ve eğitici içerikler hazırladık, çocuklarımıza sunduk. Özel gereksinimli çocuklarımızın yeri çok ayrı. Onların eğitim süreçlerinin sekteye uğramaması için mevcut eğitim imkânlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirdik. Okullarımızı, hijyen konusunda TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırdık. Okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için çıktığımız yolda, meslek liselerimizle ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızla bugün üretim arzımızı tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya sunmaya başladık" dedi.

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