Yarın tam kapanma süreci resmen başlıyor. Tam kapanma ile ilgili en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Yarın sağlık ocakları açık mı?" ve "Yarın hastane poliklinikleri açık mı?" sorularının cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 30 Nisan yarın hastaneler açık mı? İşte cevabı...

TAM KAPANMADA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Tam kapanma süreci bugün resmen başlıyor. Yarın tam kapanmanın ilk günü... Tam kapanmayla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte cevabını buldu. Buna göre yarın ev tüm tam kapanma sürecinde aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, ve hastane poliklinikleri hafta içi mesai saatlerinde açık olacak. Cil servisler ise 7 gün 24 saat açık olacak.

YASAKTAN MUAF OLANLAR

Sağlık sorunları ve hizmetleriyle ilgili tam kapanmadan muaf olanlar ise şu şekilde:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi) kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.