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        Haberler Kısayol Yarın hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cuma hava durumu

        Havalardaki değişim, baharın gelmeyişi vatandaşların kafasını karıştırıyor. Bahar yağmurları tüm hızıyla devam etse de serin havaları geride bıraktık. İşte, 17 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:40
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        Mayıs ayını ortaladık ancak bir türlü tam olarak yaşayamadığımız bahar havası bir süre daha kendini göstermeyecek. Hava sıcaklıkları ılık denebilecek seviyede seyretse de birçok ilde yağış bekleniyor. İşte, 17 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (17 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul'da hava 21 derece olsa da mega kentte sağanak yağış var.

        Ankara yarın bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Hava 22 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir ise yarın tam bir yaz günü yaşayacak! 29 dereceye varan hava sıcaklıkları ile İzmir'i yarın sıcak bir gün bekliyor.

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        YARIN (17 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın bir süredir alışık olduğumuz gibi hava hem yağmurlu hem güneşli. Yurt genelinde, güneşli havanın tadı çıkarılırken aynı anda bazı vatandaşların şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekecek. Ancak ortak bir durum olarak; sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek.

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