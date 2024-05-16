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        Haberler Kısayol Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024: Osmangazi Köprüsü otomobil ve motosiklet geçiş fiyatı ne kadar oldu?

        Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024: Osmangazi Köprüsü otomobil ve motosikletler için ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz günlerde birçok köprü ve otoyola zam yapıldığı açıklandı. Bu kapsamda, bu zamana kadar geçişlerde, otomobillere uygulanan 290 TL'lik fiyat güncellendi. İşte, 2024 Osmangazi Köprüsü fiyatları ile araba sınıfına göre uygulanan ücret tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:41
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        Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı köprü ve otobanlara zam yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarında da artışa gidildi. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2024 Osmangazi Köprüsü güncel geçiş fiyatları ve araba sınıfına göre alınan ücretler...

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        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNE ZAM YAPILDI!

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada otoyol ve köprülere zam geldiği duyuruldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye çıktı.

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        2024 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ARABA SINIFINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETİ

        1. sınıf araç (otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı) geçiş ücreti: 399 TL

        2. sınıf araç (minibüs, kamyonet, otobüs) geçiş ücreti: 640 TL

        3. sınıf araç (aks adedi 3 tane olan her türlü araç): 760 TL

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        2024 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GÜNCEL FİYATLARI

        4. sınıf araç (dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç) geçiş ücreti: 1.005 TL

        5. sınıf araç (dingil sayısı 6 ve daha fazlası olan her türlü araç) geçiş ücreti: 1.270 TL

        6. sınıf araç (motosiklet) geçiş ücreti: 280 TL

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