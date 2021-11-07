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Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı...

Koronavirüs salgınında beklenen vaka sayısının düşmemesi nedeniyle gözler bir kez daha kabineye çevrildi. Vatandaşlar, kabine toplantısının ne zaman ve hangi gün gerçekleştirileceğini ve sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir dalgalanma söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 25 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 8 Kasım Pazartesi günü yani yarın yapılacak.

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

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