Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve kahvehaneler de kapatılmıştı. Peki kahvehaneler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Tam kapanma ile ilgili olacak yeni Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa kahvelerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...

Kahveler kademeli normalleşme henüz bitmediği için yarın da kapalı olacak...