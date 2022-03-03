KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ!

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime 3 Mart Perşembe günü ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.