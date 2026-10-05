Yarın okul var mı? Öğrenciler ve velilerin beklediği açıklama geldi: 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?
6 Ekim İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle öğrenciler ve veliler yarın okullarda eğitim olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünde metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapur bedava hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşıma tarifesinin yanı sıra İstanbul'daki okullar için uygulanacak eğitim düzeni merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı? İşte 6 Ekim 2026 Salı okulların tatil durumu hakkında merak edilenler…
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim 2026 Salı günü kutlanacak. Yıl dönümünün resmi tatil kapsamında olup olmadığı ise öğrenciler için eğitim takviminin nasıl uygulanacağını belirliyor. Bu nedenle İstanbul'da okulların 6 Ekim'de tatil olup olmadığı ve derslerin yarım gün yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?
6 EKİM 2026 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da resmi tatil günleri arasında bulunmuyor.
EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK!
İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Ekim Salı günü için resmi tatil uygulanmayacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri normal ders programı üzerinden sürdürülecek.
6 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
6 Ekim İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle okullarda yarım gün eğitim uygulanmasına ilişkin bir karar da bulunmuyor. Öğrenciler ve öğretmenler normal eğitim programına göre okullarda olacak.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kent açısından önemli günlerden biri olsa da 6 Ekim, genel resmi tatil günleri arasında yer almıyor.