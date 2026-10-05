Yarın okul var mı? Öğrenciler ve velilerin beklediği açıklama geldi: 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim 2026 Salı günü kutlanacak. Yıl dönümünün resmi tatil kapsamında olup olmadığı ise öğrenciler için eğitim takviminin nasıl uygulanacağını belirliyor. Bu nedenle İstanbul'da okulların 6 Ekim'de tatil olup olmadığı ve derslerin yarım gün yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?