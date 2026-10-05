Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yarın okul var mı? Öğrenciler ve velilerin beklediği açıklama geldi: 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

        Yarın okul var mı? Öğrenciler ve velilerin beklediği açıklama geldi: 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

        6 Ekim İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle öğrenciler ve veliler yarın okullarda eğitim olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünde metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapur bedava hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşıma tarifesinin yanı sıra İstanbul'daki okullar için uygulanacak eğitim düzeni merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı? İşte 6 Ekim 2026 Salı okulların tatil durumu hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim 2026 Salı günü kutlanacak. Yıl dönümünün resmi tatil kapsamında olup olmadığı ise öğrenciler için eğitim takviminin nasıl uygulanacağını belirliyor. Bu nedenle İstanbul'da okulların 6 Ekim'de tatil olup olmadığı ve derslerin yarım gün yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

        2

        6 EKİM 2026 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da resmi tatil günleri arasında bulunmuyor.

        3

        EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK!

        İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Ekim Salı günü için resmi tatil uygulanmayacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri normal ders programı üzerinden sürdürülecek.

        4

        6 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

        6 Ekim İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle okullarda yarım gün eğitim uygulanmasına ilişkin bir karar da bulunmuyor. Öğrenciler ve öğretmenler normal eğitim programına göre okullarda olacak.

        5

        6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

        İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kent açısından önemli günlerden biri olsa da 6 Ekim, genel resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #okullar tatil mi
        #istanbulun kurtuluşu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması