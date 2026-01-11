Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan illeri hangileri?
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan illerin listesi...
12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
12 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.