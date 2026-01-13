14 Ocak yarın okul var mı? 14 Ocak kar tatili olan illerin listesi açıklandı!
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, 14 Ocak Çarşamba günü için eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, "14 Ocak okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte 14 Ocak Çarşamba kar tatili olan illerin listesi...
Kış şartlarının sert yüzünü göstermesiyle birlikte, 14 Ocak Çarşamba sabahına milyonlarca öğrenci aynı soruyla uyanacak: Okullar tatil mi? Kar yağışı ve buzlanmanın bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilemesi sonrası, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, valiliklerin alacağı kararlar yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...
14 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.
ŞIRNAK
Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
TUNCELİ
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.