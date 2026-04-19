Yarın okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları sonrasında, geçtiğimiz günlerde bazı illerde eğitime ara verildi. Yaşanan olaylar sebebiyle sendikalar iki günlük grev kararı almıştı. 20 Nisan Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler, "Yarın okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 20 Nisan Pazartesi okulların durumu...
Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan okul saldırıları, tüm yurdu yasa boğdu. Hatırlanacağı gibi yaşanan üzücü olayın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini açıklamıştı. Pazartesi günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler gözünü valilik ve bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırının ardından konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini ifade etmişti.
Kahramanmaraş için İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, kent genelinde eğitime 16 ve 17 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle ara verilmişti.
20 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?
Valilik ve bakanlıktan 20 Nisan Pazartesi günü için okulların tatil olması yönünde bir açıklama gelmedi.