Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe okullar tatil mi?
Son günlerde kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, yurt genelinde yarın hangi illerde okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, Valilik açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı aksatan hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oluyor. "28 Kasım Perşembe yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, gelecek açıklamalara odaklandı. İşte detaylar…
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Kar yağışının hayatı zorlaştırdığı bölgede, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Özellikle ulaşımın güçleştiği ve buzlanmanın risk oluşturduğu bölgelerde, eğitime ara verilmesi ihtimali gündemde. "28 Kasım Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok konuştuğu konular arasında. İşte ülke genelinde tatil kararına ilişkin son gelişmeler…
ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Artvin genelinde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Şavşat Kaymakamlığı tarafından iki gün süreyle eğitime ara verildiği duyurulurken, benzer bir karar bugün Yusufeli ve Ardanuç Kaymakamlıkları tarafından alındı.
Ardanuç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle ulaşımdaki aksaklıklar ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.”
Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi. Artvin’de kar yağışının etkisinin devam ettiği ve meteorolojik tahminlere göre yağışın gece boyu süreceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları ulaşımdaki aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
HAVALAR HİSSEDİLİR ŞEKİLDE ISINACAK
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu:
Türkiye’de bir süredir havalar soğuk, son 5 gündür ise kış havası hakim. Etkisine girdiğimiz soğuk cephe batı bölgelere biraz, doğu bölgelere yoğun kar bırakarak ayrıldı. Mevsim normallerinin altında sıcaklıklar ve özellikle Anadolu’da yoğun kar yağışlarıyla geçen bir hafta oluyor. Yaklaşan hafta sonunda ise hava hissedilir şekilde ısınacak, İstanbul yeniden 15°C’lere tırmanırken güney bölgelerde sıcaklık gündüz 18-20°C’lere yükselecek.
Batı Karadeniz - Marmara arasında ise lokal olarak kar atıştırıyor, akşam saatleri Balıkesir-Bursa arasında karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Kuvvetli ve uzun süreli bir yağış beklenmiyor. Bolu Dağı geçidi ve Ankara yolu üzerinde yeni kar beklemiyoruz, sadece geçiş yapan kısa süreli kütleler, bir miktar kar bırakabilir. Yine de bu yollarda havanın -3°C olması nedeniyle hafif buzlanma, köprü ve viyadüklerde kuvvetli buzlanma olur.
Yağış kesildikten sonra kuruyan hava, soğuk rüzgarla birleşiyor. Güneşlenmeyen topraklar ve yollar gece saatleri ısılarını kaybedip -5°C’ye kadar soğuyor. Fakat kar örtüsü özellikle ekili dikili araziyi bu yağış sonrası ayazdan koruyor. Her yerde aynı bereketi getirmese de, batı bölgeler henüz doyurucu bir kar yağışı görmemiş olsa da kış mevsimi yeni başlıyor. Gelecek en az 3 ay daha soğuk hava dalgalarının olası rotalarından birinde, yeni kar yağışları alabilecek ülkeler arasında bulunuyoruz. Fakat bugünden “Kış sert geçecek” demek, altı dolu olmayan bir argüman sunmak olur.
Ayva ağaçları gereken sinyali vermek için bu yıl ellerinden geleni yapsa da, İstanbul’da kar bekleyen milyonlara henüz kar haberi veremiyoruz. Gelecek en az 7 gün daha şehirde kar yağma ihtimali tahminlerde görünmüyor. Bunun olması için yine bir soğuk cephe, üstelik son yaşadığımızdan daha derin bir soğuğa ve bu soğuğa eşlik edecek yağışa ihtiyacımız var. Zamanla kış mevsimi olgunlaştıkça İstanbul, Bursa, Çanakkale gibi merkezlere de kar yağabilir ancak yakında değil.
28 KASIM'DA YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yağışların özellikle Van, Bitlis, Hakkari ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı, Siirt ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması tahmin ediliyor.