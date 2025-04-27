Yarın okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi İstanbul'da okul var mı?
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime iki gün ara verilmişti. Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da ise okullar bir gün tatil edilmişti. 26 Nisan'da yaşanan artçı sarsıntı sonrası İstanbullular yeniden tedirginlik yaşarken, gözler 28 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. "Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu merak ediliyor. İşte "28 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu? 28 Nisan Kocaeli, Tekirdağ, Bursa'da okul var mı?" sorularının yanıtları...
İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime verilen ara sonrası, artçı depremler devam ediyor. Marmara bölgesi genelinde hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem nedeniyle perşembe ve cuma günleri İstanbul'da eğitime ara verilmişti. Şimdi ise 28 Nisan Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 28 Nisan yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA 28 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değil. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
İLK DERS "AFET FARKINDALIĞI EĞİTİMİ"
İstanbul'daki okullarda 28 Nisan'da ilk ders "Afet Farkındalığı Eğitimi" olacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.
KOCAELİ, BURSA, TEKİRDAĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama yapılması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.