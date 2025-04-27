Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu? 28 Nisan Kocaeli, Tekirdağ, Bursa'da okul var mı?

        Yarın okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi İstanbul'da okul var mı?

        23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime iki gün ara verilmişti. Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da ise okullar bir gün tatil edilmişti. 26 Nisan'da yaşanan artçı sarsıntı sonrası İstanbullular yeniden tedirginlik yaşarken, gözler 28 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. "Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu merak ediliyor. İşte "28 Nisan Pazartesi yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu? 28 Nisan Kocaeli, Tekirdağ, Bursa'da okul var mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime verilen ara sonrası, artçı depremler devam ediyor. Marmara bölgesi genelinde hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem nedeniyle perşembe ve cuma günleri İstanbul'da eğitime ara verilmişti. Şimdi ise 28 Nisan Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 28 Nisan yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

        2

        İSTANBUL'DA 28 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değil. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        İLK DERS "AFET FARKINDALIĞI EĞİTİMİ"

        İstanbul'daki okullarda 28 Nisan'da ilk ders "Afet Farkındalığı Eğitimi" olacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

        4

        Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak​.

        5

        KOCAELİ, BURSA, TEKİRDAĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama yapılması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor