Yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Yoğun kar yağışı, Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle ulaşımda yaşanan aksamalar ve güvenlik endişeleri, öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda meraklandırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalar, hava koşullarının zorluklarını gözler önüne sererken, eğitimde ara verilmesiyle ilgili kararlar için gözler yetkililere çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 28 Şubat okulların durumu...
Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı illerde ulaşım aksarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken, öğrenciler ve veliler, 28 Şubat 2025 Cuma günü için tatil kararını merakla bekliyor. Peki, 28 Şubat 2025 Cuma okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
28 ŞUBAT HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı ilçelerimizde oluşan yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle; Gürgentepe ilçemizin tamamında, Akkuş İlçemizin; Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında Çaybaşı İlçemizin; İlküvez İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlkokulu/Ortaokulu, Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulu, Aşıklı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Çakırlı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulunda, ayrıca temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için, 28 Şubat 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."