Yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?
Yeni haftanın gelişiyle birlikte, yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği illerde kar tatili için gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkisi arttığı kentlerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara veriliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Pazartesi okul var mı, ders yapılacak mı? İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi okulların tatil olduğu iller...
Kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini yaptığı açıklama ile duyuruyor. Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler, 9 Şubat tarihinde ders yapılıp yapılmayacağına ilişkin araştırmalarını sürdürdü. Peki, Yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler listesi...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. 9 Şubat Pazartesi günü için kar tatili haberi henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.