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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 4 Aralık Pazartesi okul var mı, kar tatili açıklandı mı?

        Yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Pazartesi okul var mı, kar tatili yapılacak mı?

        Yeni haftanın ilk gününe kısa bir süre kala okulların durumu da merak konusu oldu. Türkiye genelinde soğuk havaların iyice etkili olmaya başlamasıyla beraber hem kar yağışları hem de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar iyice arttı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:36
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        Son günlerde kar yağışlarının kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte yurt genelinde okulların durumu da gündem olmaya devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra sağanak yağışların da etkili olduğu Türkiye'de, 4 Aralık 2023 Pazartesi gününün hava durumu ve okulların durumuna dair bilgileri derledik!

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        4 Aralık Pazartesi günü itibariyle okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

        3

        4 ARALIK PAZARTESİ YURT GENELİ HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        4

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

        5

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI        : Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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