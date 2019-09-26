Yarın okullar tatil mi İstanbul'da öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Merkez üssü Silivri'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de kuvvetli hissedildi. Bunun üzerine valilik bugün okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki, yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yarın yani 27 Eylül 2019 tarihi için okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

OKULLAR BOŞALTILDI VELİLER OKULLARA KOŞTU

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa’da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa’daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da yaşanan depremin ardından uyarıda bulundu. Selçuk, "İstanbul’da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz uzmanlarla çalışıyor. Konunun takibindeyim. Lütfen çocuklarla, kaygıyı artırmadan, okullardaki deprem eğitimlerinin rehberliğinde tedbir odaklı iletişim kuralım. Hepimize geçmiş olsun." dedi.