'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de

Borusan Contemporary 2023-2024 sezonu sergileri, Mat Collishaw: Aritmi ve Dijital Mitolojiler paralelinde hazırlanan konuşma serisi “Yarınları Duymak” devam ediyor!

Serinin önümüzdeki programlarında, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel ve 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan bir sohbet etkinliği de yer alıyor. “Yarınları Duymak” başlıklı konuşma serisi kapsamında düzenlenen etkinlikler Perili Köşk’te gerçekleşecek.

Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.

Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor.

Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.

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Çocuklarla yaratıcı drama etkinliği: Deniz Dinozorunun Sırrı

Konuşma serisi kapsamında, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için yaratıcı drama tekniklerinden faydalanılarak hazırlanan bir sohbet etkinliği de gerçekleşecek. Ecem Kodak’ın yürütücülüğünde düzenlenecek “Deniz Dinozorunun Sırrı” başlıklı etkinlikte, Aritmi sergisi için Mat Collishaw tarafından üretilen Pandora, interaktif bir çalışmayla gözlemlenecek. Ardından Zoetrop (Çınlayan Sirenler) isimli enstalasyon odağında katılımcı çocuklarla deniz biyoçeşitliliği üzerine paylaşımlarda bulunulacak.