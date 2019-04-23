KÖPEKLER NEREDE?

Gizem Türemen'in haberine göre, 21 yaşındaki Rus uyruklu Christina Kalmakova. Rusya'da İngilizce öğretmenliği yapıyor. 14 Nisan'da Adana'da düzenlenen Köpek Irk Standartları Yarışması'na katılmak için 4 köpeğiyle İstanbul'a geldi. 10 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapan genç kız, uçuştan sonra kendini kötü hissetti. Havalimanındaki birinden köpeklerine göz kulak olmasını isteyerek tuvalete gitti. Ancak çıktığında hem toplam değeri 40 bin lira olan cins köpekleri, hem de köpeklerini emanet ettiği kişi yoktu. Üstelik köpeklerin pasaportları da aynı şekilde kaybolmuştu.

HAVALİMANINDA KÖPEKLERİNE EL KONULDU



Havalimanında kaybolan köpeklerini arayan genç kız, köpeklerin taşıma çantalarını içi boş halde bir kenara bırakılmış şekilde buldu. Bunun üzerine polise başvurarak yardım istedi. Önce kayıp eşya bürosuna, sonra gümrük müdürlüğüne yönlendirildi. Kimseden yanıt alamayınca ertesi gün tekrar havalimanına geldi. İkinci günün sonunda yanına gelen bir polis memuru şoke edici gerçeği söyledi. Christina o anları şu şekilde anlattı: "Bana köpeklerimin videosunu göstererek ‘bu köpekler senin mi?’ diye sordu. Ben de endişeli bir şekilde 'evet, neredeler?' diye sordum. Bana köpeklerimin havalimanında olmadığını, Florya'daki bir barınağa götürüldüğünü söyledi."

"YAPILAN İŞLEMLER USULSÜZDÜR"



Barınakla iletişime geçen Christina, köpeklerine "kaçakçılık kanunu" gereğince el konulduğunu öğrendi. Köpeklerin önce gümrük muhafaza memurlarına verildiğini, oradan da bir hayvan hakları kuruluşuna teslim edildiğini öğrendi. Ancak avukata göre köpeklere el konulma işlemi usule aykırı yapıldı. Avukat İsmail Özer Kavlak, "Christina'nın Türkiye'ye 2 canlı hayvan sokma hakkı var. El konulurken gösterdikleri gerekçe 4 hayvan sokması. Madem öyle o zaman 2 hayvana el koy, diğer 2'sini bırak. Üstelik el konma işlemi sırasında herhangi bir yasal işlem yapılmamış. Ne idari, ne cezai bir belge imzalatılmamış. Sanki yasal bir belgeymişçesine eline tutuşturdukları belgenin ise hiç bir hukuksal geçerliliği yok" dedi.

KÖPEKLER NEREDE?



Christina köpeklerini barınaktan geri almak istediğinde ise işler daha çok karıştı. İddiaya göre genç kıza savcılıktan belge alması ve prosedür gereği 7 gün beklemesi söylendi. Olaydan bir kaç gün sonra köpeklerin sosyal medya üzerinden bin liralık bağış karşılığında sahiplendirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Köpeklerin bırakıldığı barınaktan ise köpeklerin sahibine köpeklerin öldüğü bilgisi verildi. Christina şimdi yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediği köpeklerine kavuşabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.