        Haberler Bilgi Yaşam Yarıyıl tatili ne zaman? Okulların tatil süreci uzatıldı mı, 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr uzatıldı mı?

        Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin 15 tatil süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi edildi, 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr uzatıldı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:48
        Resmi takvim doğrultusunda öğrenciler planlanan tarihte yeniden ders başı yapacak. Tatilin ardından ikinci dönem eğitim öğretim süreci başlayacak. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr uzatıldı mı?

        15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB tarafından açıklanan takvime göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

        Okullarda 2. dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler ve öğretmenler sömestr sonrası derslere kaldıkları yerden devam edecek.

        İKİNCİ ARA TATİL VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu dönemde kısa bir dinlenme fırsatı daha bulacak.

        Eğitim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak ve yeni dönem hazırlıkları başlayacak.

        YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

        Sosyal medyada okulların açılışının 20 Şubat’a ertelendiğine dair iddialar dolaşıma girdi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

