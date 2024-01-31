Haberler Gündem Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sömestr 15 tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatili uzadı mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem okulların açılacağı tarih araştırılıyor. Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. Yarıyıl tatili devam ederken gözler ikinci dönem başlangıç tarihine çevrildi. İşte 2024 okulların açılacağı tarih... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:36 facebook

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 19 Ocak'ta karnelerine kavuştu ve yaklaşık 20 milyon öğrenci sömestrın tadını çıkarmaya başladı. 15 tatilin ilk haftasının geride kalmasının ardından gözler "İkinci dönem okullar açılacak mı, yarıyıl tatili uzadı mı?" sorularına çevrildi. İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem okulların açılacağı tarih...

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YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI? Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.