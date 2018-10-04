Yaş meyve sebze ihracatı
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Yaş meyve sebze ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, "Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 oranında artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullandı

04.10.2018 - 17:47 | Güncelleme:

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, sektör ihracatındaki artış eğiliminin eylül ayında da devam ettiğini belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün, Türkiye ekonomisinde kilit konumda bulunduğunu vurgulayan Sin, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 oranında artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi. Yılın dokuz ayında en çok ihracat 646 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleşti, narenciye grubunda da ihracat 465 milyon dolara yükseldi."

LİMON İLK SIRADA

Eylül ayından en çok ihraç edilen ürünün limon olduğunu belirten Sin, bunu, üzüm, incir, domates ve mandalinanın izlediğini ifade etti.

Sin, ülkeler bazında değerlendirildiğinde, yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya'nın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi Akdeniz İhracatçı Birliğinin koordinatörlük sıfatına yaraşır bir şekilde yüzde 77'lik payla sektöre en çok katkı sağlayan Birlik olmaya devam ettik. Türkiye'de yaş meyve ve sebze sektöründe lider konumda olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği olarak yerimizi güçlendirmek, yeni pazarlara erişebilmek için faaliyet ve girişimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.

Ekim ayında ilk olarak Dubai'de gerçekleştirilen ve Ortadoğu'daki yaş meyve sebze sektöründeki en önemli fuar olan World Of Perishables fuarına katılarak Türk yaş meyve ve sebzesini potansiyel ithalatçılar ve süpermarket zinciri yetkililerine tanıtıyoruz. 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek Fruit Attraction fuarında dünyanın dört bir yanından gelen sektör aktörleriyle bir araya gelerek sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz."

 

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