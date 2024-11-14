Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur? diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.

Maltada, Serdar Ortaçla gittikleri bir restoranın açılışında kendilerini yasa dışı bahisin içine çekmeye çalıştıklarını savunan Erbil, "Ben canlı yayında dedim ki Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.