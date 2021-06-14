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Yasa dışı geçiş yapan 5'i FETÖ, 1'i PKK'lı 10 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandı.

Son dakika: Yasa dışı geçiş yapan 5'i FETÖ, 1'i PKK'lı 10 kişi yakalandı
Yasa dışı geçiş yapan 5'i FETÖ, 1'i PKK'lı 10 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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