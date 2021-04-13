Yasak Elma dizisinin 106. son bölümünde; Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır. Yasak Elma 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 105. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender'in Şahika'yı yarı yolda bırakması, Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.