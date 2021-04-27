Yasak Elma dizisinin 108. son bölümünde; Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider. Yasak Elma 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 108. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.