Yasak Elma dizisinin 110. son bölümünde sezon finali yapıldı. Heyecan dolu son bölümde; Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Yasak Elma 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 110. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır. Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.