Yasak Elma 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma Pazartesi akşamı 16. son bölümü ile ekranlara geldi. Erkenci Kuşta yine bu bölümde de heyecan devam ediyordu. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvadı. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur. İşte Yasak Elma'nın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

YASAK ELMA 17. YENİ BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Kemal’i Yıldız’a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvar. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur.

Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır.

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