Yasak Elma dizisi dün akşam 21. son bölümü ile FOX TV ekranlarına geldi. Yayınlanan 21. son bölümde Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. İşte Yasak Elma son bölüme dair detaylar...

YASAK ELMA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

Alihan ve Zeynep hak ettikleri mutluluğu yaşamaya başladılar.

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Yasak Elma dizisi 22. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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