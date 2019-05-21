Survivor Hikmet'e ne oldu?

Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Yasak Elma'da üçüncü kişiler nedeniyle yaşadıkları gerginliklerden sıkılan Alihan ve Zeynep ülkeyi terk etmeye karar verdi. Ender ise Yıldız'a karşı kurduğu planı hayata geçirdi. Şahika’nın Halit’le tanışması herkes için beklenmedik sonuçlar doğurdu. Halit, Yıldız'ı her şeyini alarak kapının önüne koydu. Yasak Elma 46. son bölüm özeti ve 47. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

YASAK ELMA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

YASAK ELMA 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin’in Ender’in konuşmasından etkilenerek Zeynep’ten düğün hediyesini geri istemesi Alihan ve Zeynep arasında yeni bir gerginlik nedeni olur.

Yıldız, Halit’i yeniden kazanmak için çabalamaya devam ederken, yeni sekreterin Halit’e olan yakınlığı onu çileden çıkarır. Ender hedefine adım adım yaklaşmakta ve Yıldız’ın bir hatasını kollamaktadır.

Şahika’nın Halit’le tanışması herkes için beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.