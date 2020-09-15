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Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 14 Eylül 2020 son bölüm

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 76. bölüm ile 14 Eylül akşamı ekrana geldi. Ender ve Şahika arasındaki gerilim giderek tırmandı. Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı dizi bitiminden hemen sonra yayınlandı!

yasak elma

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer almayı başaran Yasak Elma 76. bölüm ile ekrana geldi. 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Ender ve Şahika için beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizi severler için Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA 77. BÖLÜM FRAGMANI

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