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Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 95. son bölüm

Yasak Elma 95. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 95. bölüm özeti...

Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 95. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 95. son bölümünde; Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 95. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Şahika, Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Yıldız, Ender ve Şahika’nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız’ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar.

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