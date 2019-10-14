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HaberlerTelevizyon

Yasak Elma bu akşam neden yok? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 14 Ekim FOX TV yayın akışı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Başrolünü Şevval Sam ile Talat Bulut'un aldığı Yasak Elma dizisi bu akşam neden yok? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 14 Ekim FOX TV yayın akışı

Yasak Elma

Yasak Elma bu akşam neden yok? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

YASAK ELMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Türkiye Fransa milli maçı sebebiyle Yasak Elma bu akşam ekranlarda olmayacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma 53. yeni bölümü 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bebek ile ilgili sorunlar çözülüyor. Halit, bebeğin kendisinin olduğunu öğrenince Yıldız'a bir adım atıyor. Fakat Yıldız'ın yeni bir planı var. Şahika ise bebekle ilgili olayların planladığı gibi gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Yeni planı ne olacak?

 

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