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Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 20 Şubat Fox TV yayın akışı

FOX TV'nin her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve her Pazartesi günü izleyicileri ile buluşan dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı günün hakkında en çok arama yapılan konulardan biri durumunda bulunuyor. İşte, dizinin yeni bölümüne dair son bilgiler...

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  • Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat Pazartesi Fox TV yayın akışı! Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    7. sezonuyla oldukça ilgi gören fenomen Yasak Elma'nın iki haftadır yayınlanmayan yeni bölümü bir kez daha sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dizinin hayranları için; Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman ve hangi gün yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik!

     
  • Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat Pazartesi Fox TV yayın akışı! Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Yasak Elma, bu akşam FOX TV'in yayın akışında  görünmüyor.

    Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin dört bir yanında derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle bu akşam da yayınlanmıyor.

    Dizinin 27 Şubat Pazartesi günü ekranlara dönmesi bekleniyor.
  • Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat Pazartesi Fox TV yayın akışı! Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Doğan, Ekin’den kurtulurken, Kumru’ya Ekin’in onu terk ettiğini söyler.

    Handan, Kumru’nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız’la Asuman vardır.
  • Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 20 Şubat Pazartesi Fox TV yayın akışı! Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bugün var mı?

    20 ŞUBAT 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:45 Taçsız Prenses

    15:00 Dokuz Oğuz

    17:15 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma (Tekrar)

    22:00 Taçsız Prenses

    00:00 Dokuz Oğuz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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