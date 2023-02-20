YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?



İlgiyle takip edilen sevilen dizi Yasak Elma, bu akşam FOX TV'in yayın akışında görünmüyor.



Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin dört bir yanında derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle bu akşam da yayınlanmıyor.



Dizinin 27 Şubat Pazartesi günü ekranlara dönmesi bekleniyor.