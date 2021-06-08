Koronavirüs salgını yurtta ve dünyada devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takma zorunluluğunun biteceği tarihi açıkladı. Öte yandan tam normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Yurttta Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Tam normalleşme ne zaman?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili alınan yeni kararlar Kabine Toplantısının ardından açıklanıyor. En yakın kabine toplantısı 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısında düşüş devam ederse tam normalleşme sürecinin 21 Haziran'da başlayabileceğini bildirmişti. Şimdi tam normalleşme kararları alınacak mı diye gözler kabine toplantısına çevrildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca, "Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek" dedi.