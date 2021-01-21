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Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması bitiyor mu?

Kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Geçtiğimiz Kasım ayının sonunda koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen yeni yasaklar ikinci ayını doldurmak üzere. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşı uygulamasının başlaması beraberinde yukarıda belirttiğimiz soruları da getirdi. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte detaylar...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması bitiyor mu?

Yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hatırlanacağı gibi koronavirüs ile mücadele kapsamında yaklaşık iki ay öncesinde yeni kısıtlama ve tedbirler getirilmişti. Yasaklar kapsamında, kafe restoranlar kapatıldı. Hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan 60 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı için de yeni yasaklar uygulanmaya konuldu.

Ancak korona vaka sayılarında hızlı düşüş devam ediyor. Öte yandan aşı uygulaması da geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Yaşanan olumlu birlikte kısıtlamaların kalkması yönünde beklenti devam ediyor.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması...

"KADEME KADEME KALDIRACAĞIZ!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uyulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı ancak 15 Şubat itibariyle yeniden normalleşmenin başlayacağı iddialar arasında yer alıyor.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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