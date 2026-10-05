Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

        Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eserin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Glyptotek Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştuğunu duyurdu. Roma döneminde modanın kimlik, statü ve güçle ilişkisini ele alan sergide Anadolu'nun kültürel mirası, dünyanın önemli müzelerinden seçilen eserlerle birlikte sergileniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Burdur'dan Kopenhag'a... 18 eser dünya sahnesinde!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burdur Müzesi eserlerinin uluslararası bir sergi kapsamında Danimarka’da sanatseverlerle buluşmasına ilişkin bilgi verdi.

        “Anadolu’nun kültürel mirasını dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullanan Ersoy, Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eserin Glyptotek Müzesi’nde açılan “Roma İmparatorluğu’nda Modanın Gücü” sergisinde yer aldığını belirtti.

        Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

        “Roma döneminde kıyafetlerin, takıların ve saç biçimlerinin kimliği, toplumsal statüyü ve gücü nasıl yansıttığını anlatan sergide eserlerimiz, dünyanın önemli müzelerinden seçilen eserlerle birlikte yer alıyor. 29 Mart 2027’ye kadar açık kalacak bu sergiyle Anadolu’nun zengin tarihini uluslararası ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

        REKLAM

        Serginin odağında imparatorluk ailesini, Roma seçkinlerini ve imparatorluğun farklı bölgelerinden kişileri tasvir eden büyük ölçekli mermer heykeller bulunuyor. Arkeolojik tekstiller, takılar ve ayakkabılar da dönemin giyim kültürünü ve kişilerin kendilerini toplum içinde nasıl temsil ettiklerini ziyaretçilerin gözleri önüne seriyor.

        ANADOLU’NUN MİRASI ULUSLARARASI KOLEKSİYONLARLA BULUŞTU

        Burdur Müzesi’nden ödünç verilen 18 eser; Glyptotek’in Roma dönemi koleksiyonlarının yanı sıra British Museum, Danimarka Ulusal Müzesi ve Thorvaldsens Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle birlikte sergileniyor.

        REKLAM

        Bu birliktelik, Anadolu’nun Roma dönemi kültürel mirasının farklı coğrafyalardan eserlerle birlikte incelenmesine ve giyim, kimlik ve toplumsal statü ilişkisi üzerinden yeni bir bilimsel bağlamda ele alınmasına imkân sağlıyor.

        Sergi, Antik Çağ’daki giyim alışkanlıklarını günümüzde moda, kimlik ve görsel temsil üzerine yürütülen tartışmalarla da ilişkilendirerek moda ile güç arasındaki ilişkinin tarihsel kökenlerine dikkat çekiyor.

        SERGİYE BİLİMSEL YAYIN VE ETKİNLİKLER EŞLİK EDECEK

        Sergi kapsamında küratör Dr. Cecilie Brøns ve müze editörü Anna Manly editörlüğünde Danca ve İngilizce kapsamlı, hakemli bir bilimsel yayın hazırlanıyor. Uluslararası akademisyenlerin katkı sunduğu 12 bölümden oluşan yayında, Roma heykel sanatında giyim ve kimlik konusu farklı yönleriyle ele alınacak.

        REKLAM

        Sergi süresince eğitim programları, rehberli turlar, konferanslar, disiplinler arası etkinlikler ve sesli rehber uygulamalarının yanı sıra moda tasarımcıları ve yayın kuruluşlarıyla iş birlikleri de planlanıyor.

        Yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları topraklara dönmesi, yalnızca geçmişte yaşanan bir haksızlığın giderilmesini değil, aynı zamanda kurumlar arasında güvene dayalı yeni bir iş birliği döneminin başlamasını da mümkün kılıyor. Septimius Severus başının iadesinin ardından gelişen bu süreç de iadelerin bilimsel çalışmalar, sergiler, eser ödünçleri ve kültürel değişimlerle kalıcı ve karşılıklı bir iş birliğine dönüşebileceğinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

        REKLAM

        ROMA’DA KIYAFETLER NE ANLATIYORDU?

        1 Ekim’de açılan “The Power of Fashion in the Roman Empire” başlıklı sergi, Antik Çağ’da giyim ve kişisel görünümün toplumsal kimliğin oluşmasındaki ve ifade edilmesindeki rolünü ele alıyor. Kıyafetler, takılar, saç biçimleri ve kişisel süslenmenin Roma dünyasında statü ve gücün görsel göstergeleri olarak nasıl kullanıldığı farklı eser gruplarıyla anlatılıyor.

        Glyptotek Müzesi’ndeki sergi, 29 Mart 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Danimarka
        #Kopenhag
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması