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        Haberler Yaşam Balıkesir'de tarihi Küçükköy yel değirmenleri restore ediliyor

        Balıkesir'de tarihi Küçükköy yel değirmenleri restore ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi yel değirmenlerinin restore edilerek turizme kazadırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        Küçükköy'ün tarihi yel değirmenleri yeniden ayağa kalkıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bulunan değirmenler mevkisindeki tarihi 5 tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla, Balıkesir Müze Müdürlüğü denetiminde belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

        Ergin, tarihi yel değirmenlerinin tescillenmesi ve rekonstrüksiyonunun, Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşümün önemli bir adımı olduğunu belirtti.

        Hazırlanacak proje doğrultusunda bölgenin ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Ergin, "Kentimizin hafızasını koruyarak silüetini ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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