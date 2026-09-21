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        Haberler Yaşam Cihan padişahını gölgesinde ağırlayan çınar, 854 yıldır ayakta

        Cihan padişahını gölgesinde ağırlayan çınar, 854 yıldır ayakta

        Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesindeki 854 yıllık anıt çınar, asırlardır ayakta durarak tarihe tanıklık ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında gölgesinde konakladığı belirtilen tarihi anıt çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Cihan padişahını gölgesinde ağırlamıştı! 854 yıldır ayakta

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve 854 yıllık olduğu belirtilen anıt çınar, asırlardır ayakta kalarak bölgenin tarihine tanıklık ediyor.

        Bozüyük Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mevkisinde bulunan çınarın, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos Seferi sırasında gölgesinde dinlendiği ve burada konakladığı rivayet ediliyor.

        Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından ağacın hikayesine ilişkin yaptığı paylaşımın ardından yeniden gündeme geldi.

        Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 35 metre tepe çapında olan ağacın gövde çapı ise 6 metreyi buluyor.

        Anıt çınar, 1996'da mülga İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla tescil edildi.

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        2011'DE ÖZEL YÖNTEMLE KORUMAYA ALINDI

        Yıllar içerisinde gövdesinde ve dallarında meydana gelen çürümeler nedeniyle zarar gören çınar, 2011'de tedavi altına alındı.

        Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Prof. Dr. İlçin Aslanboğa ve ekibinin yaptığı çalışmada, ağacın gövde ve dalları özel bir yöntemle demir çubuklarla birbirine bağlandı. Böylece dalların ana gövdeden ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

        Bozüyük Güzelköyü Tanıtma, Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Baki Gencel, çınarın 854 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Ağacın Selçuklu döneminde dikildiğinin kabul edildiğini belirten Gencel, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında, 23 Temmuz 1522'de bölgede mola verdiğini ve çınarın gölgesinde konakladığını ifade etti.

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        Gencel, çınarın dallarının zamanla genişleyerek ayrı ağaçlar görünümü oluşturduğunu, bu nedenle 2011'de yapılan çalışmayla dalların gövdeye bağlandığını anlattı.

        TARİHİ YAPILARLA BİRLİKTE BÖLGENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

        Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Pınarbaşı'nın bölgenin tarih boyunca önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Bölgede yaklaşık 6 bin yıl öncesine uzanan yerleşim izlerinin bulunduğunu aktaran Söğüt, 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında bölgeden geçtiğine ilişkin tarihi kayıtların bulunduğunu söyledi.

        Söğüt, Evliya Çelebi'nin anlatımlarında da bölgedeki han, cami, hamam ve köprüden söz edildiğini belirterek, anıt çınarın bu tarihi dokunun önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

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        Bakan Kurum'un paylaşımının ardından çınara yönelik ilginin arttığını ifade eden Söğüt, ağacın Stratonikeia ve Lagina antik kentlerini tamamlayan doğal ve tarihi unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

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        #854 yıllık anıt çınar
        #Muğla
        #kanuni sultan süleyman
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