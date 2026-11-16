Fabrika işçisi, 10 yılda 800’den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı

Dilovası’nda yaşayan fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik’in hayvanlara yönelik çalışmaları, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı küçük bir mama bağışıyla başladı.

Fabrikada makine ve torna tezgahlarında çalışırken çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya grubunda paylaşan Çelik, dernek üyelerinden engelli hayvanlar için yürüteç ihtiyacı bulunduğu ve bu ürünlerin yüksek maliyetli olduğunu öğrendi.

Hayvanseverlerin gönderdiği örnekleri inceleyen makine bakım ustası Çelik, kendi imkanlarıyla yürüteç yapmaya başladı.

Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 20 metrekarelik atölyede çalışmalarını sürdüren Çelik, bugüne kadar 800’ün üzerinde engelli hayvanın yeniden hareket edebilmesine yardımcı oldu.

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FARKLI HAYVANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM

Atölyesinde hayvanların anatomik yapılarına uygun tasarımlar hazırlayan Çelik, ağırlıklı olarak kedi ve köpekler için yürüteç üretiyor.

Bunun yanı sıra yaklaşık 5 kuzu ve 2 tavşan için de özel yürüteç hazırlayan Çelik, bir ördek için yürüteç tasarımı üzerinde çalışıyor.

Bütün canlıların kendisi için aynı değerde olduğunu belirten Çelik, “Engelli hayvanların büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerle bu duruma geliyor. Hayvanların tekmelenmesi, araçlarla bilerek ezilmesi ve ateşli silahlarla vurulması gibi olaylar engelli kalmalarına neden oluyor. Yürüteçlerin finansmanını kendi imkanlarım ve hayvanseverlerin desteğiyle sağlıyorum. Ödeme gücü olmadığını belirten kişilere imkanlarım ölçüsünde ücretsiz yürüteç gönderiyorum.

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Zaman zaman hayvanseverler bir kedi veya köpeğe yürüteç bağışlamak istediklerini söylüyor. Bu desteklerle bir iyilik ağı oluşturduk. Bağış yapanların desteklerinin hangi hayvana ulaştığını görebilmesi için hazırlanan yürüteçlerin gönderim sürecini de paylaşıyorum. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan ve Suriye’ye de yürüteç gönderiyorum” dedi.

"BİR SAATTE YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Felç nedeniyle yürüyemeyen Moka isimli köpeğini İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Dilovası’na getirerek Abdulmenaf Çelik’e yürüteç yaptıran Arzu Biran, hayvanının geçirdiği ameliyatın ardından arka ayaklarının felç kaldığını söyledi.

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Uzun süre çözüm aradıklarını belirten Biran, “Çok araştırdık ancak oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşmamızın ardından Abdulmenaf Bey’i bulduk. Yaptığımız görüşmelerin ardından Kadıköy’den Dilovası’na geldik. Yaklaşık bir saat içerisinde hazırlanan yürüteç sayesinde Moka yeniden yürümeye başladı” diye konuştu.