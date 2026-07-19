Soru 7: Kırmızı el çantaları arasındaki farkı bulabilir misiniz?

Sarı zemin üzerine dizilmiş bu kırmızı el çantaları ilk bakışta birbirinin aynısı gibi görünüyor. Ancak çantalardan birinde, gözden kaçabilecek çok küçük bir fark var. Dikkatli gözler o çantayı çoktan seçti bile!