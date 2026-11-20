Halfeti'nin her mevsim ziyaret edilebileceğini dile getiren Erdoğan, "İlçemiz sakin şehir ünvanı olan bir ilçeydi. Şu an daha da sakin bir sezon geçiriyor. Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz. Sakinlik isteyenler şu an gelebilir" dedi.