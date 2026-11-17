Nadir kuş türlerinden 'dağ horozları' Rize'de görüntülendi
Kafkasya'ya özgü, Türkiye'nin kuzeydoğusunda da yaşam alanı bulunan nadir dağ horozları, Rize'de görüntülendi. Kışın zorlu koşullarına uyum sağlayan kuşlar, zirvelerin karla kaplanmasıyla beslenmek ve barınmak için ormanlık alanlara yöneliyor
Giriş: 17 Kasım 2026 - 11:24 Güncelleme:
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Kafkasya'da endemik olan ve Türkiye'nin kuzeydoğusunda da yaşam alanı bulunan dağ horozları, Rize’de görüntülendi.
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2 bin metrenin üzerindeki yüksek dağlarda yaşayan bu nadir tür, kış aylarında zorlu hava koşullarına uyum sağlayarak yaşamını sürdürüyor.
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Zirvelerin karla kaplanmasıyla birlikte, kar örtüsünün yoğun olduğu dönemlerde ormanlık alanlara yönelen dağ horozları, burada barınma ve beslenme imkanı buluyor.
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İşte dağ horozlarından kareler...
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