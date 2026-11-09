Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Sakin şehir' Arapgir'in Gökkuşağı Tepeleri görüntülendi

        'Sakin şehir' Arapgir'in Gökkuşağı Tepeleri görüntülendi

        Türkiye'nin 'sakin şehri' Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin sakin şehirler ağına dahil olan Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, farklı renk tonlarıyla oluşturduğu manzarasıyla dikkati çekiyor.

        2

        Kasım 2021'de İtalya'da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında alınan kararla sakin şehir ünvanı kazanan Arapgir'in Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        3

        Kasım 2021'de İtalya'da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında alınan kararla sakin şehir ünvanı kazanan Arapgir'in Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındıran tepeler, kırmızı, gri ve pembe tonlarıyla rengarenk görüntüler oluşturuyor.

        4

        Doğal yapısıyla görülmeye değer manzaralar sunan Gökkuşağı Tepeleri, havadan görüntülendi.

        5
        6
        7
        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan Trabzonspor analizi: "Ortada bir oyunsuzluk yok, kayıp zaman var!"

        Trabzonspor, Freiburg karşısında neden kaybetti? Bordo-mavililerin Avrupa mücadelesinde yaşadığı sorunlar, kaçırılan fırsatlar ve rakibin etkili savunması Cem Dizdar'ın yorumlarıyla mercek altında! Cem Dizdar, Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki performansını değerlendirirken "Ortada bir oyunsuzluk...
        #Gökkuşağı Tepeleri
        #Sakin Şehir
        #Arapgir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"