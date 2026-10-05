Gergedan böceğinden dal böceğine tropikal türler Konya'da sergileniyor

Konya'da özel ısı ve nem koşullarında 2 bin metrekarelik uçuş alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 195 tür bitki ve 60'dan fazla kelebek türüne doğal yaşam alanı sunuyor.

Bahçenin eğitim sınıfında ise aralarında nadir kelebek ve böcek türlerinden kurutulmuş örneklerin bulunduğu "Kelebek Sınıflandırması" ve "Böcek Köyü" bölümleri yer alıyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi biyoloğu Pınar Temel, AA muhabirine, bahçenin sadece kelebeklere ev sahipliği yapmadığını, tropik canlılardan örnekleri de barındırdığını söyledi.

Bitkiler, böcekler ve kelebeklerin bahçe için önemli öğeler olduğunu ifade eden Temel, "Müze bölümümüzde bulunan böcekler ekvatoral bölgede yaşayan, tropik bölgede yaşayan böcek gruplarında yer almakta ve buraya geldiğinizde bu böceklerin hepsinin gerçek kurutulmuş örnekleriyle birlikte görebilirsiniz." dedi.

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"KENDİ AĞIRLIĞININ 800 KAT FAZLASINI TAŞIYOR"

Müze bölümüne girildiğinde her birinin farklı özelliği olan birçok böceğin bir arada görülebildiğini ifade eden Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu böcekler içerisinde gücüyle tanınan bir böceğimiz var, ismi gergedan böceği türünden olan herkül böceği. Kendi ağırlığının 800 kat fazlasını taşıyabilmekte ve bu da onu dünyanın en güçlü böceği haline getirmektedir. Dal böceği isimli böceğimiz ise dünyanın en uzun boylu böceği olup uzunluğu 64 santimetreyi bulabilmektedir. Onun haricinde en ilginç böcekler grubunda yer alacak zürafa boyunlu böceğimiz, keman böceğimiz, kurbağa bacaklı böceğimiz müze bölümünde görebileceğiniz böcek türleri arasında. Bunların bazen canlı olanları da bahçemize geliyor. Bazılarını sadece maketten değil canlı olarak da görme şansımız var. Bu böceklerimizden dal böceğimiz canlı bir şekilde bahçemizde bulunmakta."

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"CANLI HAYVANLAR İLE DOĞA EĞİTİMİ"

Okul çağındaki çocuklara yönelik "eğitim sınıfı" uygulamalarının da olduğunu anlatan Temel, uygulama kapsamında öğrencilerin canlı hayvanları yakından görerek onları tanıyabilme imkanı bulduğunu bildirdi.

Çocukların bu sınıfta canlı böceklere temas etme imkanının olduğunu dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Örneğin şu anda dal böceğimiz var. Eğer bu böceği görmek istiyorsak, çocuklarımız eğitim sınıfını ziyaret etmeli. Madagaskar hamam böceği, yani tıslayan hamam böceğimiz de canlı olarak mevcut. Yine biz bu böceğimizi eğitim sınıfında çocuklarımıza eğitim vermek için kullanıyoruz. Onun haricinde bir kertenkele türü olan geko ile bir yılanımız da vardı bu sınıfımızda. Canlı bir şekilde bulunuyordu. Bunlar bahçemizden gelip geçen canlılar arasında. Ara sıra buraya canlı hayvanlarımız uğramakta ve eğitim amaçlı çocuklarımıza gösterilmek üzere burada yaşamlarını sürdürmektedirler."