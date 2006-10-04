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        Haberler Yaşam İstanbul'da elektrik kesintisi

        İstanbul'da elektrik kesintisi

        İstanbul'da bazı semtlerde 5-12 Ekim tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanaca

        Giriş: 04.10.2006 - 15:47 Güncelleme: 04.10.2006 - 15:47
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım onarım ve yol yapım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek semtler ile tarih ve saatleri şöyle:

        5 Ekim Perşembe 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-3, G-6 ve G-7 sokakları arasındaki kısım.

        6 Ekim Cuma 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-4 Sokak, Seyit Nizam Caddesi ile G-6 Sokak arasındaki kısım.

        7 Ekim Cumartesi 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-4 Sokak, G-6 Sokak ile G-7 Sokak arasındaki kısım.

        7 Ekim Cumartesi 07.00-16.00 saatleri arasında: Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Asariye Caddesi, Çitlenbik Sokak, Döngel sokağın bir kısmı, Hasırcı Veli Sokak ve civarı.

        8 Ekim Pazar 07.30-11.00 saatleri arasında: Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesi, Kavak Sokak, Altınyıldız Fabrikası, Terziler Sitesi, Pisa Tekstil, Eresinler, Saray Halı.

        8 Ekim Pazar 07.00-12.00 saatleri arasında: Etiler Ulus Mahallesi, Noterler Sitesi, Adnan Saygun Caddesi, Öztopuz Caddesi, Arı Siteleri, Kelaynak Sokak, Tekin Güven Sitesi, Hakkı Şehit Han Caddesi, Küçük Çamlık Siteleri, Panorama Villaları.

        9 Ekim Pazartesi 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-5 Sokak, Seyit Nizam Caddesi ile G-6 Sokak arasındaki kısım.

        10 Ekim Salı 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-10 Sokak, Seyit Nizam Caddesi ile G-6 Sokak arasındaki kısım.

        12 Ekim Perşembe 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-5 Sokak, G-6 Sokak ile G-7 Sokak arasındaki kısım.

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