İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım onarım ve yol yapım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek semtler ile tarih ve saatleri şöyle:

5 Ekim Perşembe 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-3, G-6 ve G-7 sokakları arasındaki kısım.

6 Ekim Cuma 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-4 Sokak, Seyit Nizam Caddesi ile G-6 Sokak arasındaki kısım.

7 Ekim Cumartesi 08.00-18.30 saatleri arasında: Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, G-4 Sokak, G-6 Sokak ile G-7 Sokak arasındaki kısım.

7 Ekim Cumartesi 07.00-16.00 saatleri arasında: Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Asariye Caddesi, Çitlenbik Sokak, Döngel sokağın bir kısmı, Hasırcı Veli Sokak ve civarı. 8 Ekim Pazar 07.30-11.00 saatleri arasında: Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesi, Kavak Sokak, Altınyıldız Fabrikası, Terziler Sitesi, Pisa Tekstil, Eresinler, Saray Halı. 8 Ekim Pazar 07.00-12.00 saatleri arasında: Etiler Ulus Mahallesi, Noterler Sitesi, Adnan Saygun Caddesi, Öztopuz Caddesi, Arı Siteleri, Kelaynak Sokak, Tekin Güven Sitesi, Hakkı Şehit Han Caddesi, Küçük Çamlık Siteleri, Panorama Villaları.